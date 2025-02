https://fr.sputniknews.africa/20250201/lafrique-pourrait-atteindre-lautosuffisance-alimentaire-dici-15-ans-selon-un-analyste-1070454288.html

L'Afrique pourrait atteindre l'autosuffisance alimentaire d'ici 15 ans, selon un analyste

L'Afrique pourrait atteindre l'autosuffisance alimentaire d'ici 15 ans, selon un analyste

Sputnik Afrique

"On peut atteindre l'objectif global qui est une agriculture durable et résiliente pour que l'Afrique puisse être prospère", a estimé Mamadou Gouro Sidibé... 01.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-01T14:42+0100

2025-02-01T14:42+0100

2025-02-01T14:42+0100

opinion

afrique

union africaine (ua)

agriculture

russie

technologies

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/07/1063386002_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3d2788caebdc05ccc1c78c5a439ec455.jpg

Il a analysé pour Sputnik Afrique le nouveau plan ambitieux de l'UA pour booster le développement agricole. Pour y arriver, il faudra satisfaire le besoin alimentaire et de nutrition saine, ce qui va "poser les bases pour le développement dans différents secteurs". La réalisation de cet objectif va créer beaucoup d'emplois dans l'industrie agroalimentaire, note l'entrepreneur. Cela permettra aussi de freiner l'"exode rural", "parce que nous aurons la possibilité nous-mêmes de créer notre richesse et d'être autonomes". Dans cet effort, il faut améliorer les technologies, notamment pour résoudre le problème d'accès à Internet et à l'électricité, souligne-t-il. En guise de bon exemple, Mamadou Gouro Sidibé cite la Russie qui a fourni un "effort particulier" dans l'agriculture après la mise en place de sanctions en 2014. "On a vu comment la Russie est devenue premier producteur mondial, et aujourd'hui c'est énorme", avance-t-il.

afrique

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, afrique, union africaine (ua), agriculture, russie, technologies