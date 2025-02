https://fr.sputniknews.africa/20250201/la-tanzanie-augmente-la-production-de-noix-de-cajou-1070456694.html

La Tanzanie augmente la production de noix de cajou

En 2024/2025, les récoltes ont atteint 408.600 tonnes, soit une hausse de 34 % par rapport à l'année dernière. 01.02.2025, Sputnik Afrique

Ce résultat est censé améliorer à la fois les volumes d’exportation et les revenus générés, bien que l'objectif de 595.000 tonnes fixé auparavant n'ait pas été atteint. En effet, le prix d'un kilo de cajou varie actuellement entre 4.035 et 4.120 shillings tanzaniens contre un maximum de 2.500 shillings lors des précédentes saisons. "Le système d’enchères a permis à nos agriculteurs d'avoir un meilleur accès au marché ainsi que des prix plus élevés", explique un représentant du Conseil de la noix de cajou de Tanzanie (CBT).

