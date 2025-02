https://fr.sputniknews.africa/20250201/la-russie-compte-se-doter-dune-industrie-quantique-competitive-a-lhorizon-2030-1070455869.html

La Russie compte se doter d'une industrie quantique compétitive à l'horizon 2030

C'est l'objectif du géant du nucléaire Rosatom qui supervise le projet quantique russe. L'entreprise publique a présenté le bilan de la feuille de route... 01.02.2025, Sputnik Afrique

La Russie a réussi à consolider sa position dans les technologies quantiques et à faire partie des leaders dans ce domaine, a indiqué la directrice de la numérisation de Rosatom. Le pays a notamment créé des ordinateurs quantiques se basant sur les quatre supports essentiels, à savoir, les ions piégés, les atomes, les photons et les supraconducteurs. À part la Russie, seuls les États-Unis et la Chine possèdent de telles machines. L'étape suivante consistera à lancer la production en série de calculateurs quantiques et à mettre l'informatique quantique en pratique. Parmi les domaines qui seront concernés:

