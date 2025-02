https://fr.sputniknews.africa/20250201/la-cooperation-entre-le-parti-russie-unie-et-le-parti-de-la-prosperite-ethiopien-va-selargir---1070456360.html

La coopération entre le parti Russie unie et le Parti de la Prospérité éthiopien va s'élargir

La coopération entre le parti Russie unie et le Parti de la Prospérité éthiopien va s'élargir

Telle est la conviction exprimée par le président du parti russe, Dmitri Medvedev, dans un message de salutation aux participants du congrès du Parti de la Prospérité éthiopien.

La Russie et l’Éthiopie sont liées depuis longtemps par une forte amitié, qui sert de base à un dialogue politique actif et à l’approfondissement des liens commerciaux et humanitaires, a encore souligné le responsable.

