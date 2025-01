https://fr.sputniknews.africa/20250131/quatre-pays-africains-dans-le-top-10-des-importateurs-de-cereales-russes-en-2024----1070444554.html

Quatre pays africains dans le top-10 des importateurs de céréales russes en 2024

Quatre pays africains dans le top-10 des importateurs de céréales russes en 2024

L'Égypte avec 11,1 millions de tonnes se place en tête de la liste, selon les données du centre Rusagrotrans. 31.01.2025, Sputnik Afrique

L'Algérie (2,8 millions de tonnes) arrive en 6e position, suivie du Kenya (2,6 millions) et de la Libye (2,5 millions). Au total, la Russie a exporté 72 millions de tonnes de céréales l'année dernière, contre 68,6 millions de tonnes en 2023, un record. Selon les estimations, les exportations de céréales russes pourraient dépasser 75 millions de tonnes pour une valeur de plus de 17 milliards de dollars d'ici 2030. Le blé devrait représenter environ 80% de ce volume, le maïs 10% et l'orge 9%.

