Un prisonnier de guerre ukrainien avoue devant la caméra de Sputnik d'avoir participé à l'élimination de six personnes âgées dans la région de Koursk, qui... 31.01.2025, Sputnik Afrique

russie

ukraine

koursk

civils

Selon Evgueni Fabrissenko, il s'agit de trois hommes et de trois femmes, tous habitants de la localité Rousskoïé Poretchnoïé. Les militaires ukrainiens les ont ligotés et ont fait descendre dans la cave. Le captif ajoute que leurs victimes savaient ce qui allait arriver car le commandant du groupe le leur avait dit ouvertement. Par la suite, les soldats ukrainiens ont détruit les corps.

