"On a reçu l’ordre de tuer tous les civils"

"On a reçu l’ordre de tuer tous les civils"

Un militaire ukrainien fait prisonnier par l'armée russe donne des détails sur la prise d'un village de la région russe de Koursk.

En y entrant, les troupes ukrainiennes ont reçu l'ordre de nettoyer la localité, Rousskoïé Poretchnoïé, a déclaré Evguéni Fabrissenko à Sputnik.Les meurtres de civils ont été commis par ses camarades et par lui-même, selon lui.Les soldats ukrainiens ont tiré sur des gens dans leurs propres maisons, a-t-il précisé."On ne donnait pas d’assauts. On voyait les gens et on tirait."

