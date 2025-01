https://fr.sputniknews.africa/20250131/les-brics-sont-le-moteur-de-la-dedollarisation-et-trump-ne-peut-que-sattaquer-a-ces-pays-la-1070447190.html

"Les BRICS sont le moteur de la dédollarisation et Trump ne peut que s'attaquer à ces pays-là"

"Les BRICS sont le moteur de la dédollarisation et Trump ne peut que s'attaquer à ces pays-là"

C'est ainsi que l'économiste camerounais Jean René Ndouma explique auprès de Sputnik Afrique les menaces du Président des Etats-Unis d'instaurer les tarifs... 31.01.2025, Sputnik Afrique

Selon lui, la dédollarisation "est en train d'avoir des impacts négatifs sur la puissance américaine mondiale" et Trump "ne voit pas de solution pour arrêter ce phénomène". Si jamais le Républicain met ses menaces à exécution, les prix des produits issus des BRICS vont augmenter aux États-Unis, ce qui entraînera une baisse des importations, explique M.Ndouma, également consultant en marchés financiers. D'un autre côté, un tel scénario devrait encourager les membres des BRICS à chercher d'autres débouchés pour leur production, relativise-t-il. "Le dollar américain est utilisé comme instrument de domination néocoloniale vis-à-vis même des pays des BRICS", indique l'expert. En ce sens, on peut faire le parallèle avec le franc CFA, un autre "instrument néocolonial" qui entrave le développement des pays auxquels il avait été imposé. D'après lui, l'usage d’autres moyens d’échange va "offrir plus des possibilités de pouvoir commercer, de pouvoir travailler, entreprendre et se développer".

