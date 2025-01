La plateforme de paiement numérique nationale Faso ARZEKA, qui signifie richesse en langue mooré, est censée faciliter la numérisation des paiements et... 31.01.2025, Sputnik Afrique

Le Burkina Faso lance une nouvelle solution facilitant les paiements numériques

© Photo Primature du Burkina Faso Le Premier ministre du Burkina, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, lance la plateforme de paiement numérique Faso ARZEKA © Photo Primature du Burkina Faso

La plateforme de paiement numérique nationale Faso ARZEKA, qui signifie richesse en langue mooré, est censée faciliter la numérisation des paiements et l’inclusion financière. Elle devrait rendre les paiements numériques plus sécurisés et fiables.