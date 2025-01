https://fr.sputniknews.africa/20250131/en-cote-divoire-letat-donne-une-centaine-de-vehicules-pour-renforcer-la-securite-1070444663.html

En Côte d'Ivoire, l'État donne une centaine de véhicules pour renforcer la sécurité

Sur 109 véhicules, 75 ont été remis aux autorités préfectorales et 34 à la police nationale. 31.01.2025, Sputnik Afrique

L'initiative vise à améliorer leurs capacités opérationnelles et leur efficacité, selon les autorités. Elle devrait faciliter les interventions sur le terrain.La cérémonie a eu lieu le 29 janvier à l'École de police d'Abidjan-Cocody, en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.Ces véhicules permettront "de renforcer l’autorité de l’État dans les différentes localités et de mieux répondre aux attentes de nos populations", a déclaré Vagondo Diomandé.

