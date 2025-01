https://fr.sputniknews.africa/20250131/des-pays-africains-ont-participe-en-tant-quobservateurs-a-lexercice-arctique-sure-2025-en-russie-1070448177.html

Des pays africains ont participé en tant qu'observateurs à l'exercice "Arctique sure-2025" en Russie

Des pays africains ont participé en tant qu'observateurs à l'exercice "Arctique sure-2025" en Russie

Sputnik Afrique

Les manœuvres à grande échelle se sont déroulées dans 10 régions russes, du 29 au 31 janvier. Elles ont attiré plus de 50 observateurs venus d'une vingtaine de... 31.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-31T19:36+0100

2025-01-31T19:36+0100

2025-01-31T19:36+0100

russie

arctique

afrique

afrique subsaharienne

somalie

république centrafricaine

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/01/1f/1070448009_0:2:1096:618_1920x0_80_0_0_919687c58ee749ad1d506337488c6f8e.jpg

La délégation de la RCA a pris une part active dans l'élimination des conséquences d'un accident de navire dans des conditions rendues difficiles par les glaces. Les participants ont pris connaissance des méthodes de pointe en matière de sauvetage et ont visité des installations spécialisées. Le chef de l'agence de gestion des catastrophes de la Somalie s'est entretenu avec le chef adjoint du ministère russe des Situations d'urgence. Les responsables ont évoqué des missions humanitaires et la possibilité d'organiser des formations. Organisé par le ministère russe des Situations d'urgence, l'exercice vise à protéger les régions de la zone arctique. Au total, environ 2.200 personnes et 460 véhicules ont été déployés pour s'entraîner à agir suivant 19 scénarios catastrophes.

russie

arctique

afrique

afrique subsaharienne

somalie

république centrafricaine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, arctique, afrique, afrique subsaharienne, somalie, république centrafricaine