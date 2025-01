https://fr.sputniknews.africa/20250130/pourquoi-la-collision-aerienne-entre-un-helicoptere-et-un-avion-a-washington-serait-un-puzzle-1070428846.html

Pourquoi la collision aérienne entre un hélicoptère et un avion à Washington serait un "puzzle"?

Il est difficile de comprendre comment l'incident mortel du 29 janvier près de Washington a pu se produire puisque les pilotes de l'hélicoptère Black Hawk... 30.01.2025, Sputnik Afrique

Avec tout le trafic aérien à destination et en provenance des trois aéroports de Washington, on ne peut pas simplement "voler à basse altitude sans garder un œil très, très attentif à travers la verrière", indique le capitaine Desmond Ross. Bien qu'il soit possible que l'équipage de l'hélicoptère "se concentrait uniquement sur les instruments sans regarder à l'extérieur de l'appareil", un tel comportement aurait été "inapproprié". Le fait que les contrôleurs aériens étaient apparemment conscients du risque de collision et qu'ils ont essayé d'avertir l'hélicoptère, sans obtenir de réponse de sa part, est également "déroutant". "C'est une énigme", résume le capitaine Ross, qui a une expérience de 25 ans dans le management de haut niveau et le conseil dans l'industrie aéronautique.

