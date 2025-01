https://fr.sputniknews.africa/20250130/plus-de-50-milliards-de-dollars-seront-debloques-pour-electrifier-lafrique-1070429310.html

Plus de 50 milliards de dollars seront débloqués pour électrifier l'Afrique

L'Afrique bénéficiera d'un financement de 50 milliards de dollars pour son électrification. L’initiative a été confirmée lors du Sommet africain de l'énergie –... 30.01.2025, Sputnik Afrique

Voici les principaux investisseurs: ▪️ La Banque africaine de développement et la Banque mondiale: 48 milliards de dollars; ▪️ L'Agence française de développement: 1 milliard d’euros; ▪️ La Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures: entre 1 et 1,5 milliard de dollars; ▪️ La Banque islamique de développement: 2,65 milliards de dollars; ▪️ Fonds OPEP: 1 milliard de dollars. En plus de cela, la société d'investissement à part entière, Zafiri, a été lancée. Elle a pour mission de soutenir le secteur énergétique privé, notamment les mini-réseaux renouvelables et les systèmes solaires domestiques. Dans un premier temps, ses partenaires investiront jusqu’à 300 millions de dollars et mobiliseront jusqu’à 1 milliard de dollars.

