Moscou a augmenté ses exportations agricoles vers l'Algérie à plus de 850 millions $ en 2024

Ces données ont été révélées par un vice-Premier ministre russe lors d'une réunion de coopération russo-algérienne à Alger. 30.01.2025, Sputnik Afrique

Voici les produits dont l'offre a notamment assuré cette croissance:L'Algérie est l’un des principaux partenaires commerciaux de la Russie en Afrique, a noté Dmitri Patrouchev.Au cours des dix premiers mois de l'année dernière, le volume de leurs échanges commerciaux s'est élevé à 1,7 milliard de dollars. Il est principalement constitué de produits agricoles et alimentaires.Moscou s'efforce également d'augmenter les livraisons de produits halal, et en perspective, en vaccins russes pour les animaux, a-t-il souligné.Producteurs de premier plan dans le secteur des hydrocarbures, l'Algérie et la Russie ont "le potentiel d'accroître la coopération dans divers domaines", a conclu M.Patrouchev.

