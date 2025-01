https://fr.sputniknews.africa/20250130/lavenir-du-conflit-en-rdc-une-guerre-rapide-et-sanglante-ou-une-paix-fragile-1070436779.html

L'avenir du conflit en RDC: une guerre rapide et sanglante ou une paix fragile?

Selon elle, les négociations diplomatiques pourraient pousser le Président congolais, Félix Tshisekedi, à faire des concessions territoriales au Rwanda. Or, la Communauté d'Afrique de l'Est pourrait faire face à une possible fracture, comme celle entre la CEDEAO et les États du Sahel en Afrique de l'Ouest, compare l'experte. De son côté, l'Union européenne, qui dépend fortement des minerais congolais, est impatiente de voir le conflit prendre fin, indique-t-elle. Les opérations minières qui alimentent cette guerre sont entachées de violence et de contrôle illégal, souligne l'universitaire. Les rebelles du M23 contrôlant des zones minières clés, le marché mondial devient complice d'un commerce qui finance les seigneurs de la guerre et les milices, pointe-t-elle.

