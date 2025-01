https://fr.sputniknews.africa/20250130/larmee-nigeriane-de-lair-a-presque-double-ses-effectifs-au-cours-des-13-dernieres-annees-1070433648.html

L'Armée nigériane de l'air a presque doublé ses effectifs au cours des 13 dernières années

Les effectifs de l'armée nigériane de l'air ont augmenté de 86% entre 2012 et 2025, et si la tendance se poursuit, la NAF devrait compter plus de 30.000 hommes...

2025-01-30

2025-01-30T16:43+0100

2025-01-30T16:43+0100

Selon le maréchal Hasan Abubakar, le nombre de personnels dans l'Armée de l'air a doublé depuis 2013 grâce à des taux d'admission plus élevés. Il a également évoqué les investissements en cours dans la modernisation de la gestion des ressources humaines, l'amélioration du bien-être et la formation spécialisée du personnel.

