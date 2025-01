https://fr.sputniknews.africa/20250130/jusqua-288-mercenaires-europeens-qui-combattaient-aux-cotes-du-congo-se-rendent-aux-rebelles-du-m23-1070430223.html

Jusqu'à 288 mercenaires européens qui combattaient aux côtés du Congo se rendent aux rebelles du M23

Il s'agit principalement des combattants issus de Roumanie qui étaient engagés par la RDC pour tenter de stopper l'avancée du M23, indique le média rwandais... 30.01.2025, Sputnik Afrique

Des colonnes de mercenaires roumains ont été aperçues en train de traverser la frontière avec le Rwanda mercredi, précise le média.De son côté, la diplomatie roumaine a confirmé mardi, dans un communiqué, qu'un groupe de Roumains sous contrat avec le gouvernement de la RDC étaient bloqué à Goma.La grande partie de cette ville située dans la province du Nord-Kivu a été prise sous le contrôle des rebelles du M23 le 26 janvier.Les mercenaires devront prendre l'avion pour rentrer dans son pays situé en Europe de l'Est, a noté The New Times.

