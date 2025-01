https://fr.sputniknews.africa/20250130/goma-rdc-rwanda-et-m23-chronologie-des-evenements-1070424758.html

Goma, RDC, Rwanda et M23: chronologie des événements

Goma, RDC, Rwanda et M23: chronologie des événements

Pour mieux s'orienter dans l'actualité, Sputnik vous propose une brève chronologie du conflit qui s'est aggravé à la frontière entre le Rwanda et la République... 30.01.2025

L’offensive des membres du M23 soutenus par le Rwanda a débuté début janvier. Les villes de Minova, de Katale, de Masisi et de Sake ont été prises. Le samedi 25 janvier, les combattants ont déclaré qu'ils s'empareraient de Goma, la capitale de la province du Nord-Kivu, et ont averti l'armée et les soldats de la paix qu'ils devaient se rendre avant 3 heures du matin lundi.Dimanche 26 janvier:Lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'Onu, des responsables condamnent l'offensive du M23 et confirment que 13 soldats de la paix et neuf soldats sud-africains ont été tués entre vendredi et samedi.Le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, appelle les forces rwandaises à retirer leurs troupes de RDC et à cesser de soutenir les militants du M23 qui avancent vers Goma.Le franchissement de la frontière par les troupes rwandaises à Goma est une déclaration de guerre du Rwanda, et la RDC rompt les relations diplomatiques avec son voisin de l'Est, selon la ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba Wagner.Les combats près de la frontière avec la RDC continuent de constituer une menace sérieuse pour la sécurité et l'intégrité territoriale du Rwanda et nécessitent le maintien d'une posture défensive permanente, selon le ministère rwandais des Affaires étrangères.Le Président kenyan William Ruto, président de la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC), promet d'organiser un sommet extraordinaire de l'EAC sur la crise RDC-Rwanda dans les 48 heures. Il devait réunir les dirigeants des deux pays, mais, apparemment, cela n'arrivera pas.Vers 22h30, les combattants du M23 entrent dans Goma sous des tirs nourris et des explosions. Les habitants publient sur les réseaux sociaux des vidéos montrant des combattants patrouillant dans les rues principales. Des rapports commencent à apparaître selon lesquels des soldats du gouvernement et des soldats de la paix rendent les armes.Lundi 27 janvier:Le M23 déclare avoir définitivement "libéré" Goma et appelle les habitants de la ville à rester calmes. Cependant, les combats se poursuivent dans certains quartiers et des explosions peuvent être entendues.Des centaines de personnes sont hospitalisées, les hôpitaux peinent à tous les prendre en charge, selon l'Onu. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des foules d'habitants fuyant Goma vers les villes voisines.Le porte-parole du gouvernement de la RDC, Patrick Muyaya, annonce officiellement lundi la présence de l'armée rwandaise à Goma. Cette information est confirmée ultérieurement par des représentants de l’Onu.Mardi 28 janvier:L'armée congolaise contrôle 80% de Goma, et les troupes rwandaises sont soit à la périphérie de la ville, soit hors de ses limites, indique le ministre du Développement rural de la RDC, Muhindo Nzangi.Une vague d'attaques contre des ambassades étrangères (Rwanda, France, USA, Kenya, Ouganda, Afrique du Sud), ainsi que contre le bureau de l'Onu, a lieu au sein de la capitale de la RDC, Kinshasa. Des cas de pillage sont signalés.La deuxième réunion du Conseil de sécurité de l'Onu en trois jours a lieu dans la soirée. Le représentant de la RDC avance cinq exigences:Mercredi 29 janvier:Les combattants du M23 sont en train de prendre le contrôle des dernières poches d'instabilité à Goma, déclare le chef de l'aile politique du groupe, Bertrand Bisimwa. Il confirme également la prise de l’aéroport international de Goma. Selon certaines informations, la prochaine cible des militants serait la province du Sud-Kivu.Comme prévu, le président de la RDC ne participera pas au sommet de la CAE, selon les médias d'État congolais.Le Président rwandais Paul Kagame fait état de ses entretiens avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Le dirigeant rwandais reconnait "la nécessité d'assurer un cessez-le-feu dans l'est de la RDC et de s'attaquer aux causes profondes du conflit une fois pour toutes". 