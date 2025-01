https://fr.sputniknews.africa/20250130/des-deputes-algeriens-proposent-de-bannir-le-francais-des-textes-de-loi-officiels--1070426123.html

Des députés algériens proposent de bannir le français des textes de loi officiels

Des députés algériens proposent de bannir le français des textes de loi officiels

Cette démarche devrait "protéger les constantes nationales et contrer les tentatives d’effacement de l’identité nationale", selon les auteurs de l'initiative. 30.01.2025, Sputnik Afrique

Ils ont soumis à l'examen de l’Assemblée populaire nationale un projet de loi imposant l'usage exclusif de la langue arabe pour le Journal officiel. Ce registre est pour le moment édité en arabe et en français. La proposition s'appuie en outre sur la Constitution du pays qui stipule que la langue arabe est la langue nationale et officielle de l’État. Les députés proposent de rédiger les accords internationaux en langue arabe et dans la langue de l’autre pays signataire, ou en anglais. Le français a été introduit dans la rédaction du Journal officiel par un décret de 1964, mais son usage devait être temporaire, pointent-ils.

