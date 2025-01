https://fr.sputniknews.africa/20250130/collision-aerienne-aux-usa-des-champions-russes-de-patinage-artistique-auraient-ete-dans-lavion-1070419661.html

Collision aérienne aux USA: des champions russes de patinage artistique auraient été dans l'avion

Collision aérienne aux USA: des champions russes de patinage artistique auraient été dans l'avion

Le couple de champions du monde de patinage artistique Chichkova et Naoumov était à bord de l'avion qui s'est écrasé à Washington, a rapporté une source à... 30.01.2025, Sputnik Afrique

Selon Sports, des entraîneurs et d'anciens patineurs auraient quitté Wichita, dans l'État du Kansas, où se déroulaient les championnats américains de patinage artistique, et se seraient écrasés après être entrés en collision avec un hélicoptère.Evguenia Chichkova et Vadim Naumov ont concouru en duo pour les équipes nationales de l'URSS et de Russie. Ils ont remporté le championnat du monde en 1994. Leur fils Maxime Naumov évolue dans l'équipe américaine et a pris la 4ème place au dernier championnat. Les autorités américaines n'ont signalé aucun survivant dans l'accident d'avion.La présence de plusieurs patineurs artistiques à bord de l'avion a été confirmée par la Fédération américaine du patinage artistique (US Figure Skating).Un hélicoptère militaire est entré en collision avec un jet régional aux États-Unis le 29 janvier alors que l'avion s'approchait de la piste vers 21 heures (heure locale), près de l'aéroport national Reagan, dans l'Etat de Washington.

