Sortie officielle des pays de l'AES de la CEDEAO

À partir de ce 29 janvier, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ne font plus partie de la CEDEAO, leur départ est effectif. 29.01.2025, Sputnik Afrique

Les formalités de retrait restent à négocier. L'AES met en circulation son propre passeport. Les citoyens de l'alliance pourront continuer à utiliser leur passeport CEDEAO au sein de l'AES jusqu'à la fin de sa validité.En revanche, les trois pays ne quittent pas l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et restent donc dans la zone franc CFA.Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes du Burkina Faso et du Niger le 28 janvier pour célébrer cette sortie.

