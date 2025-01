https://fr.sputniknews.africa/20250129/retrait-acte-du-burkina-faso-du-niger-et-du-mali-laes-risque-de-supplanter-la-cedeao-1070404714.html

Retrait acté du Burkina Faso, du Niger et du Mali: l'AES "risque de supplanter la CEDEAO"

Retrait acté du Burkina Faso, du Niger et du Mali: l'AES "risque de supplanter la CEDEAO"

Sputnik Afrique

Alors que ce 29 janvier le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont officiellement sortis de la CEDEAO, Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste socio-économique... 29.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-29T11:38+0100

2025-01-29T11:38+0100

2025-01-29T11:38+0100

opinion

afrique subsaharienne

alliance des états du sahel (aes)

communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)

sortie

niger

mali

burkina faso

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/01/1c/1070393403_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_e13d04d07ccbdaa23c6d6150b2193993.jpg

"Actuellement, on parle de l'arrivée du Tchad dans l'Alliance. Le Togo a manifesté ses intentions d'entrer. D'autres nous disent que le Ghana aussi est intéressé", poursuit-il. L'expert salue le fait que "ce divorce définitif se fait à l'amiable" et par voie diplomatique. Par contre, pour lui, la CEDEAO "court actuellement un risque de dislocation à cause des ingérences des pays de l'Union européenne, particulièrement de la France, dans ses affaires intérieures". Les pays de l'AES ne vont pas couper les ponts avec la CEDEAO, considère-t-il, "puisque les peuples sont quand même liés par des relations fraternelles et économiques séculaires qui datent de l'époque précoloniale".

afrique subsaharienne

niger

mali

burkina faso

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, afrique subsaharienne, alliance des états du sahel (aes), communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao), sortie, niger, mali, burkina faso