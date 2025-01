https://fr.sputniknews.africa/20250129/lonu-sinquiete-du-risque-dattaques-sur-des-bases-ethniques-dans-lest-de-la-rdc-1070399204.html

L'ONU s'inquiète du risque d'attaques sur des bases "ethniques" dans l'est de la RDC

L'ONU s'inquiète du risque d'attaques sur des bases "ethniques" dans l'est de la RDC

Sputnik Afrique

Une responsable de la mission de maintien de la paix de l'ONU en République démocratique du Congo (Monusco) a mis en garde mardi contre les risques d'attaques... 29.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-29T07:12+0100

2025-01-29T07:12+0100

2025-01-29T07:12+0100

république démocratique du congo (rdc)

onu

mission des nations unies pour la stabilisation en rd congo (monusco)

tensions

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/05/0b/1045580092_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_da88420ff5be1564520034646c350dad.jpg

"Des attaques sur des bases ethniques dans une région avec une histoire très sensible doivent être prises très au sérieux", a déclaré Vivian van de Perre lors d'une intervention par vidéo devant le Conseil de sécurité de l'ONU."Ces quatre derniers jours, le bureau des droits de l'Homme de l'ONU a documenté au moins un cas de lynchage basé sur l'appartenance ethnique dans un site de déplacés à Goma", a-t-elle noté. Elle a d'autre part insisté sur la détérioration de la situation sécuritaire pour les civils."En accord avec ses obligations liées au droit humanitaire international, lors des derniers jours la Monusco a accueilli de nombreuses personnes cherchant refuge", a-t-elle indiqué."Mais les bases de la Monusco ne sont pas capables d'accueillir le grand nombre de gens cherchant à se mettre à l'abri", civils mais aussi combattants ayant remis leurs armes, et "les bases de la Monusco ne sont pas sures", a-t-elle insisté, portant elle-même portant Casque bleu et gilet par balle.Elle a notamment évoqué deux tirs de mortier sur des camps de la mission.

république démocratique du congo (rdc)

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

république démocratique du congo (rdc), onu, mission des nations unies pour la stabilisation en rd congo (monusco), tensions