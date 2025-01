https://fr.sputniknews.africa/20250129/lexploitation-de-lafrique-continue-a-qui-profite-le-conflit-en-rdc-1070416211.html

"L’exploitation de l’Afrique continue": à qui profite le conflit en RDC?

Des forces extérieures profitent de l’instabilité de la région, pour blanchir les minerais de la République démocratique du Congo dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, a expliqué ce mercredi 29 janvier à Sputnik Afrique Lubinda Haabazoka, directeur de la Graduate School of Business de l'université de Zambie.Les bénéficiaires sont des pays comme Taïwan et les États-Unis, ou de grandes entreprises comme Microsoft et IBM, qui dépendent de ces ressources pour la production d'objets électroniques ou de véhicules électriques.Ce schéma rappelle l’exploitation coloniale et porte atteinte à la souveraineté du pays, selon le chercheur.Avec un leadership stable, la RDC pourrait mieux résister à la manipulation extérieure. Des institutions comme la CDAA s’opposent d'ailleurs à l’ingérence occidentale, susceptible de modifier la dynamique régionale, rappelle Lubinda Haabazoka.

