https://fr.sputniknews.africa/20250129/les-anciens-du-peuple-herero-condamnent-les-propos-delon-musk-sur-le-genocide-1070413318.html

Les anciens du peuple Héréro condamnent les propos d’Elon Musk sur le génocide

Les anciens du peuple Héréro condamnent les propos d’Elon Musk sur le génocide

Sputnik Afrique

La rhétorique d'Elon Musk banalise les atrocités historiques et porte atteinte à la justice réparatrice, selon les Héréros, peuple autochtone d'Afrique... 29.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-29T17:04+0100

2025-01-29T17:04+0100

2025-01-29T17:04+0100

afrique subsaharienne

peuple autochtone

namibie

afrique du sud

elon musk

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/06/09/1066952514_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_21f18719f1f7833f0a61c93233afeb46.jpg

"Les récentes déclarations publiques et actions d’Elon Musk ont suscité de vives inquiétudes parmi les communautés qui continuent de subir les conséquences d’atrocités historiques telles que l'Holocauste et les génocides coloniaux allemands", relate un communiqué des Héréros, peuple autochtone d'Afrique australe vivant en Namibie, au Botswana et en Angola. La déclaration a été publiée le 27 janvier. La rhétorique du milliardaire, né en Afrique du Sud et vivant actuellement aux États-Unis, banalise les atrocités historiques et porte atteinte à la justice réparatrice, selon le communiqué: "Aujourd'hui, Musk, produit de ce contexte d’apartheid, semble vouloir que cette culture d’impunité pour les crimes blancs et coloniaux soit transformée en un étalon-or mondial". "Ses actions menacent d’annuler des décennies de progrès dans la lutte contre les séquelles du génocide et de l’injustice", avertit le communiqué. Le soutien de Musk à certains partis d’extrême-droite en Europe, ses appels à l’abandon par l’Allemagne de sa culpabilité historique et ses interventions, dont un salut controversé lors de l'investiture de Donald Trump, alimentent régulièrement la polémique.

afrique subsaharienne

namibie

afrique du sud

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, peuple autochtone, namibie, afrique du sud, elon musk