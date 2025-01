https://fr.sputniknews.africa/20250129/le-concours-stenine-organise-une-table-ronde-sur-les-enjeux-du-photojournalisme-contemporain-1070409199.html

Intitulée Le photojournalisme dans les réalités modernes, la table ronde s'est tenue sous les auspices du Concours international de photojournalisme Stenine. Les participants ont discuté du rôle du photojournalisme moderne en Russie et à l'étranger, ont exprimé leurs opinions sur la place de l'intelligence artificielle dans ce domaine, ont partagé leurs expériences professionnelles extrêmes et les règles de sécurité personnelle des correspondants, ainsi que la sécurité des personnes photographiées. Voici les participants: Alexandre Chtol et Sergeï Shakhidzhanian, chefs des rédactions photo au sein de Rossiya Segodnya et de l'agence de presse russe Tass; Stanislav Krassilnikov, correspondant photo de Rossiya Segodnya; Dmitri Makeev, chef de projets multimédia de Rossiya Segodnya; Sergeï Rykovanov, chef du laboratoire de supercalculateurs en intelligence artificielle au centre d'IA Skoltech; Ian Landsberg, directeur photo du groupe sud-africain de médias Independent; Igor Marinkovic, photographe du journal serbe Večernje novosti; Payam Sani, photographe de l'agence iranienne IRNA.Le 11e Concours international de photojournalisme Stenine a débuté le 22 décembre à Moscou. Organisé par le groupe Rossiya Segodnya sous l'égide de la Commission de la Fédération de Russie pour l'Unesco, il vise à soutenir les jeunes photographes et à attirer l'attention du public sur les enjeux du photojournalisme contemporain. C'est une plateforme destinée aux jeunes talentueux, sensibles et ouverts à tout ce qui est nouveau, leur permettant d'attirer notre attention sur les personnes et les événements qui nous entourent.

