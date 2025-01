Le groupement Nord a attaqué deux brigades ukrainiennes sur l'axe de Kharkov. Les pertes ennemies s'élèvent à 30 soldats, un blindé et deux pièces d'artillerie de campagne. Le groupement Nord a attaqué deux brigades ukrainiennes sur l'axe de Kharkov. Les pertes ennemies s'élèvent à 30 soldats, un blindé et deux pièces d'artillerie de campagne.

Le groupement Ouest a amélioré sa situation tactique. Le personnel et le matériel de quatre brigades ennemies ont été attaqués. Les forces ukrainiennes ont perdu 320 soldats, un char, trois blindés dont deux M113 américains et six pièces d'artillerie, dont deux de fabrication occidentale, ainsi que deux stations de guerre électronique. Trois dépôts de munitions ont été détruits.

Le groupement Sud a conquis des positions plus avantageuses et attaqué quatre brigades ennemies. L'armée de Kiev a perdu 220 soldats, trois blindés de combat et deux pièces d'artillerie.

Le groupement Centre a libéré la localité de Novoïélizavetovka, en république populaire de Donetsk. Il a aussi attaqué quatre brigades ukrainiennes. Les pertes de l'ennemi s'élèvent à 520 soldats, un char, sept blindés dont deux M113 et un radar AN/TPQ-37, tous américains, et cinq canons.

Le groupement Est a continué d'avancer dans la profondeur des défenses ennemies. Trois brigades ennemies ont été attaquées. L'armée de Kiev a perdu au moins 135 soldats, un char et quatre pièces d'artillerie, dont une de fabrication occidentale.

Le groupement Dniepr a attaqué deux brigades ennemies. Les forces ukrainiennes ont perdu 50 soldats.

Les forces russes ont bombardé des sites énergétiques alimentant l'armée ukrainienne, des usines de guerre, des aérodromes militaires, des ateliers de production et des dépôts de drones et de bateaux sans pilote, ainsi que des zones de concentration de troupes et d'équipements de l'armée ukrainienne dans 156 secteurs.