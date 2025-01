https://fr.sputniknews.africa/20250129/la-sortie-de-trois-pays-du-sahel-de-la-cedeao-aura-un-impact-psychologique-dans-la-region-1070415359.html

La sortie de trois pays du Sahel de la CEDEAO aura un impact psychologique dans la région

La sortie de trois pays du Sahel de la CEDEAO aura un impact psychologique dans la région

L'Afrique de l'Ouest va ressentir l'onde de choc de la sortie de la CEDEAO du Mali, du Niger et du Burkina, lesquels devront conclure de nouveaux accords... 29.01.2025

Le retrait du Burkina Faso, du Niger et du Mali de la Communauté économiques des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) entraînera "beaucoup de perturbations dans la région", a déclaré à Sputnik Afrique Abdel Fatau Musah, Commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité du groupe.Le responsable a ajouté que les pays côtiers avaient "un avantage sur les pays sahéliens en matière de commerce et de capacité à offrir des emplois". Les pays du Sahel devront conclure de nouveaux accords pour entretenir leurs relations commerciales, a-t-il noté.La décision du Burkina Faso, du Niger et du Mali de quitter la CEDEAO, prise en janvier 2024, est entrée en vigueur ce 29 janvier.

