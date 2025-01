https://fr.sputniknews.africa/20250129/la-majorite-ecrasante-des-medias-ukrainiens-existent-grace-a-des-subventions-occidentales-1070408345.html

La majorité écrasante des médias ukrainiens existent grâce à des subventions occidentales

C'est ce qu'a reconnu la directrice de l'Institut ukrainien des médias, alors que Donald Trump a décidé de suspendre les aides publiques américaines pendant... 29.01.2025, Sputnik Afrique

"Malheureusement, près de 90% des médias ukrainiens ont survécu grâce aux subventions. En effet, au cours de la première année du conflit militaire, le marché publicitaire a chuté, en particulier dans le domaine des médias en ligne, de 92%. Et il n'a pas encore été relancé", a déclaré Oksana Romaniuk, selon Hromadske.Ainsi, les médias régionaux perçoivent des revenus publicitaires allant de 3 à 10%, et "il est impossible de survivre avec un tel montant". De plus, elle n'exclut pas un affaiblissement du contrôle du gouvernement à travers les médias, et craint la monopolisation de l'espace médiatique.

