https://fr.sputniknews.africa/20250129/la-cedeao-veut-poursuivre-la-cooperation-securitaire-avec-les-pays-du-sahel-1070415132.html

La CEDEAO veut poursuivre la coopération sécuritaire avec les pays du Sahel

La CEDEAO veut poursuivre la coopération sécuritaire avec les pays du Sahel

Sputnik Afrique

La CEDEAO reste ouverte aux coopérations militaires avec les États du Sahel, notamment pour éradiquer le terrorisme d'Afrique, a indiqué à Sputnik Afrique... 29.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-29T18:09+0100

2025-01-29T18:09+0100

2025-01-29T18:09+0100

afrique subsaharienne

communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)

alliance des états du sahel (aes)

opinion

mali

niger

burkina faso

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/02/1b/1065280935_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6a5522a7e383c0e627feee034d2f3d93.jpg

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) réitère sa disponibilité à travailler avec les pays du Sahel sur les questions humanitaires et sécuritaires, a déclaré à Sputnik Afrique Abdel-Fatau Musah, Commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité du groupe.Après le départ du Niger, du Mali et du Burkina, la CEDEAO sera contrainte de retirer plusieurs structures de ces pays, ce qui entraînera une perturbation du travail des institutions de l'organisation, a ajouté le responsable.Ce 29 janvier, la CEDEAO a adopté une déclaration actant le retrait des trois pays qui forment désormais l'Alliance des États du Sahel.

afrique subsaharienne

mali

niger

burkina faso

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao), alliance des états du sahel (aes), opinion, mali, niger, burkina faso