La CEDEAO confirme le retrait acté de l'AES, mais veut "maintenir ses portes ouvertes au dialogue"

La CEDEAO confirme le retrait acté de l'AES, mais veut "maintenir ses portes ouvertes au dialogue"

Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ne font plus officiellement partie de la CEDEAО, a confirmé l'organisation régionale. 29.01.2025, Sputnik Afrique

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest continuera, "jusqu'à nouvel ordre", de permettre aux citoyens du Burkina Faso, du Niger et du Mali de circuler sans visa dans son espace, selon un communiqué de la CEDEAO.De plus, l'organisation reconnait pour le moment les passeports et les cartes d'identité portant le logo de la CEDEAO détenus par les Burkinabè, les Maliens et les Nigériens.Le Schéma de libéralisation des échanges (SLEC) continuera également à fonctionner.Toutes ces dispositions restent en vigueur jusqu'à l'adoption "des modalités complètes de nos relations futures avec les trois pays".

