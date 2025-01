https://fr.sputniknews.africa/20250129/la-cedeao-a-marche-sur-ses-propres-textes-selon-le-ministre-burkinabe-des-affaires-etrangeres-1070407514.html

La CEDEAO a "marché sur ses propres textes", selon le ministre burkinabé des Affaires étrangères

En prônant la fermeture des frontières et les sanctions énergétiques, la CEDEAO a trahit ses principes et fait du tort aux peuples du Niger, du Mali et du... 29.01.2025, Sputnik Afrique

La CEDEAO a pris des mesures qui ont fait souffrir les peuples du Niger, du Mali et du Burkina, a déclaré Karamoko Jean Marie Traoré lors d'une cérémonie pour le premier anniversaire du retrait de trois pays de l'organisation. La CEDEAO est notamment allée à l'encontre de ces principes d'intégration économiques, elle a fermé les frontières et coupé l'énergie, a-t-il précisé.

