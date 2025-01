Des troupes françaises au Groenland? Voilà pourquoi c'est peu probable, selon un eurodéputé

"C'est un peu croquignolesque. On sait très bien que tout ça se réglera diplomatiquement. On ne va pas voir des soldats français ou européens se battre contre des soldats américains. Macron a envie d'envoyer les soldats partout. Il voulait en envoyer en Ukraine. C'est de la gesticulation, qui montre en réalité une totale improvisation et une réelle impuissance", explique-t-il.