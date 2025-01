https://fr.sputniknews.africa/20250129/armes-hypersoniques-espace-militarise-ia-comment-evoluera-la-securite-mondiale-1070403538.html

Armes hypersoniques, espace militarisé, IA: comment évoluera la sécurité mondiale?

Dans cet épisode de L’Afrique en Marche, Jean-François Geneste, PDG de World Advanced Research Project Agency (WARPA), explore les défis posés par les... 29.01.2025, Sputnik Afrique

Le mieux, pour bien expliquer en quoi consistent les systèmes et des technologies disruptives, "semble être de prendre un exemple pour commencer. Et allons-y avec le cas des missiles hypersoniques qui ont été disruptifs dans le conflit qui se situe en Ukraine. En effet, à l’heure actuelle, ces engins ne peuvent être interceptés. Cela augmente donc leur efficacité de manière extraordinaire. Mais replaçons-nous dans un contexte plus ancien, sous l’ère Reagan qui avait vu naître le projet dit de ’guerre des étoiles’ et qui consistait, en étant purement défensif, à détruire les missiles balistiques adverses avant qu’ils n’arrivent au-dessus du territoire américain. On a une idée de ce que veut dire disruptif ici car ce programme était si cher qu’il n’a finalement pas été développé. L’aurait-il été, il serait aujourd’hui inutile", affirme à Radio Sputnik Afrique Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique pendant 10 ans d’EADS/Airbus Group, actuellement PDG de World Advanced Research Project Agency (WARPA). "Bien entendu, ce n’est qu’un exemple. Il y en a bien d’autres! On fera néanmoins la distinction entre système disruptif (le missile hypersonique) et technologie disruptive (par exemple la propulsion hypersonique ou l’aérodynamique hypersonique, etc.)", précise-t-il.Enfin, il estime que la compétition entre l’Ouest et l’Est "visera, dans un premier temps, à rétablir l’équilibre. Mais ce dernier n’existe jamais vraiment. En fait, là où va se faire la plus grande compétition, ce sera dans le domaine de la recherche. Quelles équipes seront les meilleures, in fine? Là, ce sont des systèmes d’instruction qui vont s’affronter! Les systèmes " éducatifs russe et chinois sont restés assez traditionnels. Dans les classements de type PISA, l’Asie est en première place et cela donnera, c’est sûr, des résultats".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

