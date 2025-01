https://fr.sputniknews.africa/20250128/tensions-en-rdc-un-ministre-salue-les-manifestations-pro-armee-mais-condamne-le-tournant-violent-1070392642.html

Tensions en RDC: un ministre salue les manifestations pro-armée, mais condamne le tournant violent

Alors que des actions de protestation ont dégénéré à Kinshasa, le ministre de la Communication et des médias de la RDC salue les manifestations pro-armée, mais... 28.01.2025, Sputnik Afrique

La police de la RDC a rétabli l'ordre et renforcé la sécurité dans les ambassades étrangères à Kinshasa, a annoncé Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des médias du pays, dénonçant le tournant violent des manifestationsDes citoyens de la République démocratique du Congo protestent mardi contre le soutien présumé du Rwanda au mouvement M23 et ce qu'ils considèrent comme un soutien US au Rwanda. Les manifestations ont dégénéré en incendies criminels et en pillages de plusieurs ambassades à Kinshasa. Ce rassemblement se déroule alors que des combats entre l'armée congolaise et les rebelles se sont intensifiés.

