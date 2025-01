https://fr.sputniknews.africa/20250128/pretoria-et-kigali-conviennent-de-la-necessite-urgente-dun-cessez-le-feu-dans-lest-de-la-rdc-1070386205.html

Pretoria et Kigali conviennent "de la nécessité urgente d’un cessez-le-feu" dans l'est de la RDC

Pretoria et Kigali conviennent "de la nécessité urgente d’un cessez-le-feu" dans l'est de la RDC

Lors d'un entretien téléphonique, le Président sud-africain et son homologue rwandais ont abordé l'escalade dans l’est de la RDC, selon un communiqué de la... 28.01.2025, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/10/1069260318_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_125eb15b69b3e47a5668f010d7da1f87.jpg

Cyril Ramaphosa et Paul Kagame ont parlé "des récents développements dans l'est de la RDC et de l'escalade des combats qui ont entraîné la mort de soldats de la paix de la mission de la SADC". "Les deux chefs d’État ont convenu de la nécessité urgente d’un cessez-le-feu et de la reprise des pourparlers de paix par toutes les parties au conflit", détaille le communiqué.️Après quatre jours d’une offensive éclair, le groupe armé M23 a annoncé être entré ce 27 janvier dans la ville de Goma, dans l'est de la RDC, frontalière avec le Rwanda. Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir le M23, ce que Kigali nie.

