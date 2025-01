"Ne parlons plus de la CEDEAO": Niamey célèbre l'an I du retrait par les États de l'AES

"Le Président Assimi Goïta a donné un croc-en-jambe à la puissance colonisatrice. Le Capitaine Traoré du Burkina l'a terrassée et le général Tiani a donné l'estocade finale. À présent qu'elle est à terre, elle a voulu se ressusciter à travers la CEDEAO pour nous effacer de la carte du monde. Ceci n'est pas de leur ressort. Le peuple nigérien au côté du CNSP a dit: "Non, ça suffit!". Donc ne parlons plus de CEDEAO, c'est du passé. Nous sommes passés à autre chose", a pour sa part indiqué le général de brigade Assoumane Abdou Harouna, gouverneur de la région de Niamey.