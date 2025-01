https://fr.sputniknews.africa/20250128/manifestations-a-kinshasa-mettre-la-pression-sur-les-etats-qui-font-du-rwanda-leur-proxy--1070388073.html

Manifestations à Kinshasa: mettre la pression sur les États qui font du Rwanda "leur proxy"

"La population exige le départ du sol congolais des chancelleries occidentales qui soutiennent le Rwanda" et qui ont décidé de "faire du Rwanda leur proxy dans... 28.01.2025, Sputnik Afrique

Contacté par Sputnik Afrique, le coordinateur national du Mouvement Urgences Panafricanistes RDC évoque les objectifs de plusieurs mobilisations devant des missions diplomatiques dans la capitale congolaise, alors que le groupe armé M23 mène des offensives dans l'est du pays. "Cette opération a été annoncée par le mouvement Urgences Panafricanistes pour mettre la pression sur toutes les ambassades occidentales, sur toutes les entités occidentales qui sont aujourd'hui perçues comme de véritables commanditaires de ce qui se passe au Kivu, parce que ces entités ont décidé de soutenir et de financer le Rwanda de Paul Kagame pour nous agresser", déclare Fortifi Lushima.Le 28 janvier, des rassemblements ont eu lieu devant les ambassades des États-Unis et de la France. Des vidéos circulent sur les réseaux sociaux montrant des manifestants pénétrant dans l'ambassade du Rwanda et brûlant des pneus devant la mission française.

