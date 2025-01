https://fr.sputniknews.africa/20250128/kiev-commet-des-atrocites-de-masse-un-tribunal-international-en-a-des-preuves-1070388998.html

Kiev commet des atrocités de masse, un Tribunal international en a des preuves

Kiev commet des atrocités de masse, un Tribunal international en a des preuves

Des milliers de victimes ont témoigné de crimes du régime de Kiev, tous répertoriés dans un ouvrage réalisé par Maxime Grigoriev, président du Tribunal public... 28.01.2025, Sputnik Afrique

De nombreuses preuves des exactions perpétrées dans les régions contrôlées par le régime de Kiev ont été compilées dans un livre intitulé "Crimes de guerre du régime de Kiev", a expliqué à Sputnik Maxime Grigoriev, président du Tribunal public international pour les crimes des néo-nazis ukrainiens et participant à l'opération militaire spéciale.Selon lui, les militaires ukrainiens "disent franchement à ces gens, 'vous êtes de la biomasse'".Le Tribunal public international pour les crimes des néo-nazis ukrainiens a été mis en place en 2022 sur l'initiative des défenseurs des droits de l'homme, journalistes et juristes de plusieurs pays. Il a interrogé plus d'un millier de victimes directes, y compris dans la région de Koursk, où les forces ukrainiennes massacrent les civils au cours de leur retraite.

