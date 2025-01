https://fr.sputniknews.africa/20250128/cetait-logique-de-creer-un-etat-major-general-des-armees-des-trois-pays-1070390376.html

"C'était logique de créer un état-major général des armées des trois pays"

Le ministre nigérien de la Défense, le général Salifou Mody a dévoilé les contours de la future force militaire conjointe des pays de l'AES. Au micro de... 28.01.2025, Sputnik Afrique

"Ces motivations sont très simples. Ça va dans le sens même de la création de la Confédération des États du Sahel. Comme vous le savez, ça se passe sur trois volets dont l'un des principaux est la défense, la diplomatie et le développement. Donc, c'est dans ce cadre qu'ils ont décidé de créer cette force conjointe. Déjà, nos états-majors travaillent ensemble. Donc c'était logique de créer un état-major général des armées des trois pays", a déclaré au micro de Zone de Contact le vice-président de la Commission de défense et de sécurité du Conseil de Transition du Mali.Retrouvez également dans cette émission:Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

