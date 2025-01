Célébrations dans l'AES pour acter la sortie de la CEDEAO

#AES État du Burkina Faso 🇧🇫



🛑 Montée des couleurs #AES : une symbolique pour réaffirmer la détermination du Burkina Faso du Mali et du Niger, et célébrer un même espace un même peuple et un même destin



(Ouagadougou, le 28 janvier 2025)



En ce mardi 28 janvier 2025 marquant… pic.twitter.com/6cogI3txXN