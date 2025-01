https://fr.sputniknews.africa/20250128/antonio-guterres-condamne-lattaque-epouvantable-contre-le-principal-hopital-del-facher-au-soudan-1070383617.html

Antonio Guterres condamne l'attaque "épouvantable" contre le principal hôpital d'El-Facher au Soudan

Le secrétaire général de l'Onu condamne l'attaque "épouvantable" contre le principal hôpital d'El-Facher au Soudan, l'Algérie appelle à un cessez-le-feu... 28.01.2025, Sputnik Afrique

Antonio Guterres a réitéré que "les blessés et les malades, ainsi que le personnel médical et les installations médicales, doivent être respectés et protégés en permanence", selon un communiqué de l'Onu publié le 27 janvier.Toujours le 27 janvier, le Conseil de sécurité s'est réuni pour évoquer la situation au Soudan et au Soudan du Sud. 🇩🇿 Le représentant de l'Algérie aux Nations unies, Toufik Koudri, a appelé à un "cessez-le-feu immédiat et inconditionnel en vue de préparer le terrain à un processus politique véritable et ciblé" au Soudan."Trouver une solution durable au conflit ne sera pas à la portée de la communauté internationale sans mettre fin aux ingérences étrangères au Soudan", a-t-il déclaré.️L'attaque, qui a eu lieu le 24 janvier, a visé l'hôpital d'El-Facher, le seul opérationnel de la ville. La frappe de drone a fait 70 morts et 19 blessés parmi les patients et leurs accompagnants. D'après le gouverneur de l'État du Darfour du Nord, elle a été perpétrée par les Forces de soutien rapide (FSR) qui assiègent El-Facher depuis des mois.

