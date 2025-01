Alger convoque l'ambassadeur de France, accusant Paris de provocations contre ses ressortissants

"L'Algérie relève avec une profonde préoccupation les témoignages concordants d'un certain nombre de ressortissants algériens concernant les traitements provocateurs, dégradants et discriminatoires auquel ils sont soumis par la police aux frontières au niveau des aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et d'Orly", a indiqué le ministère algérien des Affaires étrangères.