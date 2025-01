https://fr.sputniknews.africa/20250127/un-lance-roquettes-multiples-russe-detruit-un-point-dappui-ukrainien---video-1070371355.html

Un lance-roquettes multiples russe détruit un point d'appui ukrainien - vidéo

Un lance-roquettes multiples russe détruit un point d'appui ukrainien - vidéo

Une position ukrainienne a été frappée par un équipage de LRM Ouragan, sur l'axe de Krasnoarmeïsk, rapporte la Défense russe, vidéo à l'appui. 27.01.2025, Sputnik Afrique

Un équipage de LRM Ouragan du groupement russe Centre a anéanti un point d'appui de l'armée ukrainienne sur l'axe de Krasnoarmeïsk (Pokrovsk), en république populaire de Dontesk, a annoncé le ministère russe de la Défense.Les artilleurs ont reçu les coordonnées de la cible et tiré une salve de roquettes de 220 mm.Des opérateurs de drones de reconnaissance ont permis d'ajuster les tirs.Au cours de leur mission, les équipages de LRM Ouragan utilisent divers types de munitions pour détruire des blindés légers, du personnel et des positions ennemies. L'opération de combat prend plusieurs minutes: obtention des coordonnées, occupation d'une position de tir, visée et changement rapide de position.

