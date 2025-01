https://fr.sputniknews.africa/20250127/manifestation-devant-lambassade-us-en-rdc-washington-est-une-entite-hostile-1070377356.html

Manifestation devant l'ambassade US en RDC: Washington est une "entité hostile"

Le rassemblement devant l'ambassade américaine en RDC avait pour but de dénoncer la complaisance de Washington vis-à-vis du Rwanda, a déclaré à Sputnik Afrique... 27.01.2025, Sputnik Afrique

Des Congolais se sont rassemblés ce lundi 27 janvier devant l'ambassade des États-Unis à Kinshasa pour lancer l'opération Lumumba qui consiste à faire la pression sur les États occidentaux qui soutiennent et financent le Rwanda, a annoncé à Sputnik Afrique Fortifi Lushima, coordinateur national du Mouvement Urgences Panafricanistes RDC.Il a précisé que la manifestation n'a finalement pas eu lieu, elle a été "véritablement étouffée" parce que le gouvernement avait "disposé une très grosse sécurité pour l'ambassade américaine". Toutefois, les organisateurs de l'événement entendent tenir un autre rassemblement ces prochains jours.Nouer des partenariats avec Moscou, Pékin et TéhéranFace à la pression du Rwanda et aux positions américaines, le responsable préconise de se tourner vers d'autres partenaires.

