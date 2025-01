Libération du camp de concentration d'Auschwitz

Il y a 80 ans, l'Armée rouge libérait le camp d'Auschwitz, le plus grand camp de concentration et d'extermination du IIIe Reich qui était situé près d'Oswiecim, en Pologne occupée par les nazis. Retrouvez plus de détails sur cet événement dans l'infographie de Sputnik.