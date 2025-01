https://fr.sputniknews.africa/20250127/les-ministres-des-ae-de-laes-reunis-pour-examiner-les-formalites-de-sortie-de-la-cedeao--1070364037.html

Les ministres des AE de l’AES réunis pour examiner les formalités de sortie de la CEDEAO

Leur objectif principal est l’examen d’un document commun de stratégie en vue des négociations se rapportant à la sortie des trois pays de la CEDEAO, rapporte... 27.01.2025, Sputnik Afrique

Les chefs des diplomaties du Burkina Faso, du Mali et du Niger se sont donnés rendez-vous dimanche à Ouagadougou. "Ce retrait nous offre l’opportunité de parvenir à une fraternité réelle, sans aucune ingérence, une autre façon d’arriver à une intégration réelle, sans manipulation mais aussi sans esprit de domination d’un pays par un autre, d’un peuple sur d’autres peuples", a indiqué le chef de la diplomatie malienne Abdoulaye Diop. Son homologue burkinabè, Jean Marie Traoré, a espéré que cette réunion débouche sur "la création d’un espace sous régional plus fort et plus en phase avec les aspirations profondes des populations". Le Chef de la diplomatie nigérienne, Bakary Yaou Sangaré, a estimé qu’à l’issue de cette réunion, l’AES puisse disposer d’un document de stratégie qui permettra de mener à bien les discussions avec la CEDEAO.

