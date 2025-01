Au total, 8.000 agents, tous grades confondus, ont été formés en 2024, selon le ministre.De plus, dans le cadre du renforcement des capacités des forces intérieures, les autorités ont créé des commissariats, des escadrons polyvalents de la garde nationale, des compagnies de surveillance des frontières et des unités de sapeurs-pompiers.

En 2025, il est prévu d'enrôler encore plus de 3.000 hommes à la garde nationale et à la police nationale, a fait savoir le général Mohamed Toumba, ministre...

Le Niger recrute 3.595 jeunes dans les rangs de la garde nationale et de la police en 2024

En 2025, il est prévu d'enrôler encore plus de 3.000 hommes à la garde nationale et à la police nationale, a fait savoir le général Mohamed Toumba, ministre nigérien de l'Intérieur et de la Sécurité publique.