Le FSB déclassifie les témoignages d'un gardien du camp d'extermination nazi d'Auschwitz

Sputnik Afrique

En 2005, l'Onu a érigé le 27 janvier en Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste. 27.01.2025, Sputnik Afrique

À l'occasion du 80e anniversaire de la libération en 1945 du camp d'Auschwitz par les troupes soviétiques, le Service fédéral de sécurité de la Russie a rendu publiques les dépositions d'un Polonais, Josef Pietzka, devenu gardien au camp."Chaque nuit, mon groupe amenait entre 100 et 500 corps de personnes assassinées aux crématoires", a-t-il déclaré dans son témoignage, pris par les autorités soviétiques en 1945. L'homme est arrivé à Auschwitz en 1940, à l'âge de 26 ans, en tant que prisonnier. "Promu" au statut de gardien du camp, il dirigeait un groupe de 15 prisonniers.La mise à mort des détenus dans le camp, selon lui, "s'est déroulée par l'extermination massive par le gaz dans des chambres spéciales, par des fusillades, des pendaisons, des exécutions par injection et toutes sortes d'abus sur les prisonniers par les SS, les chefs de bloc, les gardiens, et d'autres personnes" qui servaient les nazis.️Fonctionnant de 1940 à 1945, Auschwitz a été le plus grand complexe concentrationnaire du Troisième Reich, à la fois camp de concentration et centre de mise à mort. Il était situé près des villes polonaises d'Oświęcim et de Brzezinka.Près de six millions de Juifs provenant de plusieurs pays européens y ont été assassinés. De plus, à partir de 1941, des prisonniers de guerre soviétiques ont été redirigés vers Auschwitz.

