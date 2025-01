Le groupement Nord a libéré la localité de Nikolaïevo-Daryino. Il a aussi attaqué 12 brigades ukrainiennes et repoussé deux contre-attaques.

L'aviation et de l'artillerie russes ont frappé du personnel et de l'équipement ennemis dans neuf secteurs de la région de Koursk et huit de la région de Soumy.